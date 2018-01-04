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Муж Ксении Собчак признался, как «силы» отомстили ему за танцы у храма

Вчера, 18:17

Максим Виторган в стихотворной форме рассказал подписчикам, что случилось в его семье после того, как он с Собчак станцевал у храма.

 Актёр признался, что «высшие силы» преподнесли ему в качестве мести два килограмма лишнего веса после праздничных гуляний. Теперь ему приходится активно посещать тренировки в тренажёрном зале, чтобы оставаться в форме, сообщают журналисты «ВистаНьюс». В этом же стихе он вспомнил о пользователях социальных сетей, которые постоянно оставляют гневные комментарии под их записями:

 

«Дай, Боже, каждому, что ему гоже

для выправленья скривившейся рожи.

Слава тебе, не хочу тебя ранить,

Что дал возможность безудержно банить!»

 

Поклонники позитивно встретили творчество Виторгана, делая комплименты его умению посмеяться с ситуации. За первые 15 минут после публикации пост собрал больше тысячи отметок «мне нравится».


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