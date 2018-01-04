Ольгу Серябкину назвали секс-символом за эротическую позу в бассейне

Вчера, 18:10

Участницу музыкального коллектива SEREBRO Ольгу Серябкину поклонники назвали секс-символом отечественной эстрады. Всё дело в снимке, где артистка, плавая в бассейне, приняла «горячую и мокрую» позу, как сообщает VladTime.

На фото, которое звезда выставила в Instagram, на девушке был бежевый купальник, который только придал кадру эротики. Поклонники начали восторгаться снимком, отметив, что Ольга Серябкина может быть без лишних слов признана секс-символом, и лучше неё вряд ли кто-то найдётся на российской эстраде в плане внешности и форм.

Певица ознаменовала начало января 2018 целым рядом фото эротического характера. Ольга Серябкина и до этого показывала кадры, где была не совсем одета. Подписчики активно ставят «лайки» за такие снимки, которых набирается не менее 20 тысяч.