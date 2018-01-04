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Наталья Фриске показала эксклюзивные фото своей покойной сестры

Сегодня, 15:05

Наталья Фриске в Instagram порадовала поклонников эксклюзивными кадрами своей покойной сестры Жанны Фриске. Снимки были сделаны во время отдыха с семьей в Таиланде в 1996 году.

Сестра Жанны Фриске рассказала, что они с семьей часто путешествовали. По этой причине встречать новый 1996 год отправились в солнечный город Паттайя, который находится в Таиланде. Именно снимками с этого отдыха Наталья поделилась в своем микроблоге. Стоит отметить, что разница между сестрами составляет 12 лет.

 

Поклонники поблагодарили Наталью за детские фотографии, где они снова могут увидеть молодую Жанну Фриске: «Наташенька, спасибо, что делитесь с нами своими воспоминаниями», «Какие Вы хорошие, жизнерадостные. Жанна навсегда с нами», «Какая Жанночка нежная, вся такая аккуратная, красивая, спокойная. Спасибо за фото».


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