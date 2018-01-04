"Дом-2": Антон Гусев вынужден работать в свой отпуск

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У Антона Гусева, экс-участника "Дома-2", есть свои предпочтения в совмещении приятного с полезным. Мужчина сказал поклонникам своего блога, что в последнее время ему приходится много работать и даже в отпуск.

Напомним, Антон Гусев является бывшим участником известного проекта "Дом-2". Недавно взял в супруги Викторию Романец, которая тоже участвовала в данном проекте.

Супруги решили сделать себе новогодний подарок: отправились в Чехию на отдых, наслаждаясь друг другом. По их словам, самое яркое впечатление на них произвёл Музей восковых фигур, где стояла фигура Мэрилин Монро. Виктория в свою очередь любовалась статуей Бреда Пита и Анджелины Джоли. В то же время Гусев успевает и поработать, прямо во время отпуска.