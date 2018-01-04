VistaNews.ru


"Дом-2": Антон Гусев вынужден работать в свой отпуск

Сегодня, 13:38

У Антона Гусева, экс-участника "Дома-2", есть свои предпочтения в совмещении приятного с полезным. Мужчина сказал поклонникам своего блога, что в последнее время ему приходится много работать и даже в отпуск.

Напомним, Антон Гусев является бывшим участником известного проекта "Дом-2". Недавно взял в супруги Викторию Романец, которая тоже участвовала в данном проекте.

Супруги решили сделать себе новогодний подарок: отправились в Чехию на отдых, наслаждаясь друг другом. По их словам, самое яркое впечатление на них произвёл Музей восковых фигур, где стояла фигура Мэрилин Монро. Виктория в свою очередь любовалась статуей Бреда Пита и Анджелины Джоли. В то же время Гусев успевает и поработать, прямо во время отпуска.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.