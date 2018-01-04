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Экс-участник «Дом-2» Петр Шепель не планирует жениться на Вере Курочке

Сегодня, 13:11

Петр Шепель и Вера Курочка стали известны благодаря популярному реалити-шу «Дом-2» и до сих пор находятся вместе. Однако сам Шепель пока не планирует жениться на своей девушке.

На днях Вера Курочка дала откровенное интервью журналистам, где искренне рассказала о жизни после «Дом-2». По словам девушки, они с Петром Шепелем живут вместе и строят планы на будущее. При этом сам мужчина пока не спешит вести под венец свою девушку. Вера призналась, что чаще всего её поклонники спрашивают именно о свадьбе, однако Петр пока не сделал предложение.

Вера утверждает, что им не стоит торопиться, ведь пара счастлива и вместе живет. Сам Петр Шепель рассказал, что пока его планы нацелены на карьерный рост.


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