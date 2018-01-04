Панин показал свою дочь Анну в качестве гримёра

Сегодня, 13:19

Скандальный российский артист, а теперь и блогер Алексей Панин показал своим подписчикам свою дочь Анну, которая выступила в качестве гримёра. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте.

Под своим свежим постом Алексей Панин написал, что его дочь не только актриса, но теперь ещё и гримёр. По всей видимости, девочка готовилась к спектаклю и наносила макияж одному из участников. Сам же отец её назвал «мастером на все руки». Панин всегда весьма нежно отзывается о своей дочери и семье в целом.

Несмотря на все скандалы, в которые попадает актёр, он всегда призывает любить своих близких. На его странице есть много фотографий, на которых видно, как он со своими любимыми часто проводит время вместе.

Неделю назад Алексей Панин ужаснул своих поклонников фотографией ужасных зубов. Ему посоветовали обратиться к стоматологу.