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«Зачем так уродовать лицо?»: Фанаты раскритиковали фото Юлии Меньшовой

Сегодня, 11:59

Известная телеведущая Юлия Меньшова на днях выложили в Сеть милый семейный снимок, где показала своих родителей, мужа и дочь. В комментариях поклонники стали активно критиковать мать Меньшовой за пластику лица.

Юлия Меньшова в Сети разместила новую новогоднюю фотографию, где на фоне наряженной елки позируют все члены её семье, кроме взрослого сына. Подписчики сразу же обратил внимание на мать Меньшовой российскую актрису Веру Алентову. Многие даже не узнали женщину и предположили, что виной тому пластические операции.

В комментариях фанаты писали, что совершенно не могут узнать Алентову, так как её лицо значительно изменилось, при этом на нём абсолютно отсутствуют морщины. Поклонники стали писать Юлии, что её не стоит повторять пример своей матери.


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