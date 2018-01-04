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Новый Шепс придет на шоу "Битва экстрасенсов"

Сегодня, 11:27

В новом 17-ом сезоне популярного шоу "Битва экстрасенсов" появится новый участник. Им станет родной брат победителя 14-ого сезона медиума Александра Шепса Олег.

Младший брат бывшего победителя шоу утверждает, что также как и его брат Александр, он унаследовал мамины экстрасенсорные способности. 

Делом всей жизни Олег считает музыку. Впрочем Александр тоже занимался до телешоу в своем родном городе музыкальной деятельностью и был известен как диджей Alex Energy. 

Олег родом из Самары, но живет и учится в Москве. При этом он успевает помогать брату с его самарским магазинчиком магических безделушек. У Олега есть девушка, с которой он познакомился в Москве. А вот Александр расстался со своей возлюбленной Мэрилин Керро.

В новом сезоне Олег Шепс намерен продемонстрировать свсей стране свои необычайные способности.


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