Актёр Александр Носик присоединился к Putin Team и акции Нюши

Вчера, 22:40

Популярный российский телеведущий и актёр Александр Носик в своём Instagram заявил о присоединении к движению Putin Team, а также о поддержке начатой Нюшей благотворительной акции. Шоумен привёз подарки воспитанникам Республиканского детского дома в Ижевске.

Александр Носик подкрепил своё заявление публикацией фото с детьми из ижевского детского дома, рассказав, что они вдоволь наговорились и посмеялись. Новогодние подарки актёра дополнили праздничную атмосферу. Носик призвал всех делать добро в новом году, ведь это совсем несложно, а даже приятно. Подписчики Носика не преминули отметить, что они рады такому жесту своего кумира и полностью поддерживают его.

Движение Putin Team организовал хоккеист Александр Овечкин, оно объединяет поддерживающих президента России Владимира Путина. Уже многие звёзды спорта, культуры и искусства присоединились к движению, а известная певица Нюша совместила его с благотворительной акцией для детей из детского дома, после чего некоторые знаменитости последовали её примеру.