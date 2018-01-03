Макс Фадеев показал снимок маленькой Юлии Савичевой

Вчера, 21:12

Продюсер Макс Фадеев показал поклонникам снимок маленькой Юлии Савичевой. Фото было опубликовано на его странице в Instagram.

Третьего января в социальной сети Instagram на странице Макса Фадеева появился снимок, который сопровождался комментарием: «Нашли старую фотографию! Кто на ней? Узнали?». Фанаты моментально отреагировали на такую своеобразную игру и практически с первого раза им удалось угадать, что на снимке запечатлены супруга продюсера Наталья и маленькая Юлия Савичева. По словам поклонников, исполнительницу выдал задор и веселье в глазах, которые она не растеряла к своим тридцати годам.

Макс Фадеев славится умением высказать свое мнение, не боясь осуждения со стороны коллег. Так в очередной раз продюсер раскритиковал новогодний огонек, на что отреагировала Алла Пугачева, назвав знаменитость «стареющим неудачником».