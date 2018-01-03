VistaNews.ru


Макс Фадеев показал снимок маленькой Юлии Савичевой

Вчера, 21:12

Продюсер Макс Фадеев показал поклонникам снимок маленькой Юлии Савичевой. Фото было опубликовано на его странице в Instagram.

Третьего января в социальной сети Instagram на странице Макса Фадеева появился снимок, который сопровождался комментарием: «Нашли старую фотографию! Кто на ней? Узнали?». Фанаты моментально отреагировали на такую своеобразную игру и практически с первого раза им удалось угадать, что на снимке запечатлены супруга продюсера Наталья и маленькая Юлия Савичева. По словам поклонников, исполнительницу выдал задор и веселье в глазах, которые она не растеряла к своим тридцати годам.

Макс Фадеев славится умением высказать свое мнение, не боясь осуждения со стороны коллег. Так в очередной раз продюсер раскритиковал новогодний огонек, на что отреагировала Алла Пугачева, назвав знаменитость «стареющим неудачником».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.