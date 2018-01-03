Анфиса Черных изменилась после работы с Хабенским

Вчера, 20:48

Анфиса Черных сообщила о радикальных изменениях в себе после совместной работы с Константином Хабенским на съемках. Также актриса не умолчала о своем идеальном мужчине.

Звезду российского кино Анфису Черных знают многие телезрители. Недавно она снялась в кинофильме под названием «Новые елки». Эта лента стала продолжением уже всем известной комедии «Елки», в которой снимались знаменитости российского кинематографа. Анфиса Черных в своей беседе с журналистами рассказала, что совместная работа над «Новыми елками» ей очень понравилась. Она снималась вместе с такими личностями, как Хабенский, Нагиев и другие.

Именно от совместной работы с Константином Анфиса получила несколько полезных уроков. По словам телезвезды, образ идеального мужчины заключается в наличии целеустремления. Актриса говорит, что ее мужчина должен иметь четкие задачи в своей жизни и поступки его должны быть обдуманными. В своем монологе Черных сообщила, что посмотреть на жизненные приоритеты ей помог коллега по площадке Константин Хабенский.