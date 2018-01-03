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Пользователи Сети поразились «возврату» Малахова на «Первый»

Вчера, 18:53

Пользователи Сети поразились «возврату» ведущего Андрея Малахова на «Первый канал». В интернете уже полно комментариев по данному «факту».

Как оказалось, это было следствием обычной невнимательности пользователей, решивших, что популярный ведущий вернулся к прежнему месту своей работы.

Летом прошлого года Малахов с громким скандалом покинул «Первый». С ним с этого канала ушла и часть его команды. Сейчас зрители решили, что он вернулся на «старую» работу.

Это связано с тем, что «Первый» показал одну из передач «Аффтар жжот», которую на данном канале вёл Малахов. Многие из его поклонников решили, что он вернулся и конфликт исчерпан.

Подписчики Малахова сообщали, что для них это полная неожиданность, но, в то же время, они рады этому событию.

Однако всё оказалось не так. Просто на канале был повтор передачи с Малаховым, которая была записана ещё до его ухода с «Первого».

Таким образом, чудес не произошло, и все участники конфликта с Малаховым остаются на прежних позициях.


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