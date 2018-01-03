Серьезное заболевание: Шишкову заподозрили в анорексии

Вчера, 19:22

На официальной странице популярной российской модели Алены Шишковой периодически появляются яркие фотографии и короткие видео, провоцирующие фанатов на дискуссии. Одним из таких кадров стал тот, который был снят знаменитостью на отдыхе. Модель выглядит чрезмерно похудевшей, вследствие чего поклонники заподозрили у нее серьезное заболевание. Публика предполагает, что Алена может страдать анорексией, однако оснований для этого не так много.

По мнению армии поклонников, модели действительно нередко изнуряют себя опасными для здоровья диетами, и так могло произойти с Шишковой, хотя сама девушка неоднократно отрицала подобные предположения. Но последние снимки, размещенные в микроблоге знаменитости, намекают на обратное. Модель действительно выглядит весьма худощавой, особенно в белье и купальниках. Не так давно Алена посетила ОАЭ, где позировала на камеру именно в таком образе, и тогда фанаты тщательно рассмотрели фигуру кумира.

Накануне Алена Шишкова презентовала свою линейку матовых помад, и на ее странице появился ролик с участием бывшего избранника - рэпера Тимати. Публика предположила, что у пары до сих пор остались чувства друг к другу, ведь просто так сниматься в данном видео исполнитель не стал бы. Однако не стоит забывать, что у Шишковой и ее звездного экс-бойфренда есть общая дочь, поэтому сохранение хороших отношений между ними вполне обоснованно.

Относительно внешности модели, в ранее названном ролике появилась и она сама, а на лице модели сверкала яркая губная помада собственной разработки. Модель показала, что следов она действительно не оставляет, и в этом помог бокал шампанского, из которого пила знаменитость. Шишкова по всей видимости решила, что воспользоваться помощью звездного бывшего избранника будет вполне логично, ведь Тимати набрал невероятную популярность, и за его деятельностью следят многие.

Шишкова не раз попадала в списки сравнения бывших пассий рэпера, которых у музыканта было немало. Что примечательно - практически все девушки из его окружения прибегали к помощи пластических хирургов, до неузнаваемости меняя свою внешность, но Шишкову в этом уличить не удалось. Однако певица Алекса, ранее состоявшая в отношениях с артистом, стала совсем не похожа на себя, о чем ранее писали СМИ. Наряду с пластикой скул артистка изменила форму носа, и теперь узнать ее практически невозможно, что не пришлось по душе фанатам.