Подписчиков возмутило, что Ольга Бузова держала живот Ольги Рапунцель

Вчера, 17:21

Участник скандального шоу о любви «Дом-2» Дмитрий Дмитренко показал снимок в Instagram, который возмутил подписчиков тем, что там Ольга Бузова держала живот Ольги Рапунцель, как сообщает «Версия Инфо».

Дмитренко в подписи к фотографии подчеркнул, что так он с возлюбленной желает Бузовой тоже обрести вторую половинку и найти своё семейное счастье в 2018 году. Однако подписчики не обратили на это внимание, считая, что беременность Ольги Рапунцель «ненастоящая».

Слухи об этом не первый день ходят в Сети, и каждый раз люди находят повод убедиться в своей правоте. Многие из них уверены, что Ольга Рапунцель сделала вид, что беременна, исключительно ради пиара. На новом снимке подписчики удивились, зачем вообще Бузовой держать живот, если он, конечно, настоящий.