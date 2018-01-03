Волочкова на публику устроила "порку" своему любовнику

Вчера, 23:45

Серьезные разборки любовнику устроила Волочкова. Такую "порку" на публику балерина организовала Дзотову в прессе.

Анастасия Волочкова уже давно имеет репутацию скандальной женщины. На этот раз она оказалась замешана в громком сексуальном скандале, ее фотографии интимного характера попали в интернет, что и возмутило балерину, хотя она и сама выкладывала подобные снимки ранее.

По утверждениям танцовщицы, такие провокационные фотографии в интернет выложил ее бывший любовник Чермен Дзотов, который просто захотел пропиариться на имени знаменитости. Волочкова решила не упускать момент и устроить экс-возлюбленному публичную порку в прессе. Как сообщает балерина, возмутили ее не столько сами снимки, а подлость Дзотова, ведь сделал он их не открыто, а исподтишка более года назад.

Волочкова уверена, что экс-любовнику не удастся запятнать ее репутацию, она даже пригрозила ему полицией, но тот сразу же пошел на попятную. Сам же Чермен Дзотов заявил, что не имеет отношения к данным фото, он предполагает, что его друг разместил их в сети.