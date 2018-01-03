Поклонники потеряли маленькую дочь Анны Седоковой

Сегодня, 15:04

В социальных сетях поклонники стали писать, что потеряли маленькую дочь Анны Седоковой Монику. Дело в том, что артистка перестала в Сети показывать девочку.

В сети Instagram Анна Седокова разместила новое видео, где вместе со своей дочерью Алиной и племянницей Полиной демонстрирует прекрасные воздушные розовые платья со своей новой коллекции одежды. До этого Седокова часто на снимка показывала своего третьего ребенка Гектора.

Однако фанаты не могут понять, куда пропала дочь Седоковой Моника. Некоторые в комментариях предположили, что девочка сейчас во время зимних каникул находится у своего отца Максима Чернявского.