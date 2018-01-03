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Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук не выйдет замуж, пока жених не купит квартиру

Сегодня, 14:46

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук, которая покинула телепроект ради жениха, рассказала при каких условиях выйдет замуж. В первую очередь, мужчина должен купить квартиру.

Ира Пинчук призналась, что сейчас замуж не торопиться. В первую очередь её возлюбленный футболист Дмитрий должен позаботиться о будущей молодой семье и приобрести квартиру для совместного проживания. При этом Ирина сказана, что пока спешить с замужеством не нужно. Поклонники в комментариях утверждают, что Пинчук встречается с возлюбленным всего год, поэтому для женитьбы пока рано.

Напомним, что девушка покинула «Дом-2» из-за молодого человека, с которым познакомилась в одной из популярных социальных сетей.


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