Тарасов повторил семейное фото с Бузовой с новой невестой

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Футболист Дмитрий Тарасов во время отдыха на Мальдивах решил повторить семейное фото с бывшей супругой Ольгой Бузовой, однако теперь на плечах спортсмена красуется ростовская модель Анастасия Костенко. В скором времени влюбленные узаконят свои отношения.

На живописном снимке Костенко сидит на плечах Тарасова, а на заднем фоне красуются Мальдивы. Пользователи сети сразу же вспомнили практически аналогичное фото Тарасова с его бывшей супругой Ольгой Бузовой. Некоторые представители интернет-сообщества предположили, что новым кадром Тарасов передал привет экс-возлюбленной, намекнув на полный порядок в личной жизни. Большинство юзеров не согласны с данным мнением, считая подобные фотографии широко распространенными и не имеющими скрытого смысла.

В скором времени футболист и ростовская модель узаконят свои отношения. Скандальная телеведущая Бузова по-прежнему не нашла замену Тарасову, погрузившись с головой в раскрутку карьеры певицы.