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Юлия Снигирь рассказала о новом своём увлечении

Сегодня, 13:16

Юлия Снигирь, получившая известность, как актриса, рассказала о своём новом увлечении. Также она при интервью поведала о своей давней мечте.

 Снигирь сообщила, что с детства мечтала обучиться игре на фортепиано. Но до сих пор так и не приступила к этому. Юля рассказала, что, если у неё появится роль, связанная с игрой на данном инструменте, это станет хорошим стимулом.

Тогда, сказала актриса, деваться будет уже некуда, а пока что находится миллион отговорок, чтобы не начинать музицировать. В то же время, первый шаг в этом направлении уже сделан. Снигирь, с её слов, уже ищет для себя педагога.

Юлия поведала и о своей мечте. Ей очень хочется снять собственный фильм. Однажды она уже даже написала для него сценарий. Правда, оказалось, что он очень похож на содержание фильма «Стыд». В то же время она не оставляет надежду стать в будущем режиссёром и довести до зрителя то, что её волнует. Ей очень близок фильм «Портрет в сумерках», где главную роль сыграла Ольга Дыховичная.

Свою личную жизнь с актёром Евгением Цыгановым Снигирь продолжает держать в тайне. Такой же позиции придерживается и её супруг. Когда он забирал жену из роддома, то даже пригрозил фотографам, которые попытались заснять этот момент.


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