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Поклонники Леры Кудрявцевой впервые увидели её взрослого сына

Сегодня, 12:08

Впервые за последние годы телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам своего повзрослевшего сына. Фотографию 27-летнего Жана она опубликовала накануне в своём Instagram-блоге.

Звёздная мама призналась, что сын долгое время не разрешал себя сфотографировать. Данный снимок Кудрявцева назвала «эксклюзивом». Поклонники удивились тому, что у такой внешне молодой женщины уже такой взрослый сын, позабыв о том, что телеведущей уже 46 лет. Большинство фолловеров осыпали парня комплиментами, подчёркивая его внешнее сходство с матерью. В то же время нашлись те, кто раскритиковал его внешность за залысины, причёску и болезненный вид.

Ранее мы писали, что участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова впервые показала своего нового мужчину. Девушка поделилась снимком возлюбленного в Instagram.


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