155 килограмм и публичный интим: Пышнотелая модель Тесс Холидей разделась после родов

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Стандарты моды в современном мире иногда толкают девушек на кардинальные методы, заставляя изнурять себя диетами, тренировками и другими средствами. Однако это не касается приверженцев теории о том, что нужно любить себя такими, какими были рождены и стали.Тесс Холидей является одной из любительниц пышных форм, которая сумела стать моделью несмотря на свои 155 килограммов, что приходится по душе не каждому, но это не смущает знаменитость.

Американская звезда прославилась тем, что запросто раздевается на фотосессиях, демонстрируя свои прелести, а фотографу при этом совсем не нужно тратить много времени на обработку фото, ведь прятать изъяны, целлюлит и другие негативные моменты Тесс не нужно. Модель всегда говорит, что свое тело она любит, и лишние килограммы совершенно не мешают ей жить, чему нужно поучиться и другим девушкам. Знаменитость имеет несколько татуировок, объемную грудь и бедра, чем и гордится, но иногда общественность воспринимает ее поведение неоднозначно.

Накануне Холидей опубликовала провокационное короткое видео, на котором она с легкостью смахивает с себя полупрозрачный халатик, раскрывая при этом свое тело сзади. На кадрах можно понять, что модель радуется своим формам, находится в хорошем расположении духа, а также смогла избавиться от послеродовой депрессии, что беспокоило молодую мамочку ранее.

Знаменитость не так давно поделилась своими мыслями, где рассказала о всех негативных сторонах материнства и усталости, что не на шутку заставило беспокоиться ее поклонников. Тесс всегда находилась на позитивной ноте, а такое откровение совсем не свойственно звезде обложек, что не осталось без внимания публики. Тем не менее, модель пробыла в таком состоянии не долго, и уже скоро смогла снова раздеться на камеру, отчего стало ясно, что депрессии нет места в жизни позитивных людей.

Ранее Тесс Холидей поделилась, что во время поездки на одном из такси один нетактичный водитель вывел ее из себя. Знаменитость отметила, что мужчина пытался переубедить ее в том, что свое тело нужно любить таким, как оно есть, а после этого водитель и вовсе начал давать рекомендации относительно питания и избавления от лишнего веса. Холидей возразила и подчеркнула, что чувствует себя отлично и в диетах не нуждается, а ее материальное положение говорит о том, что и без стандартной модельной фигуры она успешна. После такой встречи знаменитость зареклась не пользоваться услугами данной фирмы пассажироперевозок.