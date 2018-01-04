Блондинка из группы «ВИА Гра» выходит замуж

Сегодня, 00:30

Блондинка из группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, видимо, выходит замуж. Такое предположение сделали подписчики её аккаунта, заметив на её пальце при новогоднем обращении наличие обручального кольца.

Фолловеры Герцег отметили, что на безымянном пальце их любимицы красуется кольцо с драгоценным камнем внушительного размера. Следовательно, сделали они вывод, скоро предстоит свадьба их кумира.

Эрика известна тем, что редко раскрывает подробности личной жизни. Звезда группы «ВИА Гра» предпочитает обсуждать другие новости. Она часто размещает свои фотографии, где рядом с ней родные или коллеги.

При этом, она ни разу не публиковала фото с ухажёрами, которых, вероятнее всего, у неё было немало. Поэтому фанаты пока даже не могут предположить, кто стал избранником Герцег.