Астролог предсказывает неудачи в личной жизни Бузовой

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Ясновидящая Елена Ясевич предсказывает неудачи российских звезд на личном фронте в 2018 году.

В поле ее предсказании попали: певица Ольга Бузова и звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская. Астролог считает, что 2018 год будет не самым удачным для звезд на личном фронте.

Так Ясевич предсказала Ольге Бузовой, личная жизнь которой находится сейчас в центре всеобщего внимания, что та будет одинока пока ей не исполнится 38 лет. Она предсказала, что в 2018 году начинающая певица и бывшая участница «Дом-2» может не надеяться встретить своего суженного.

Также она отметила, что счастье молодой звезды напрямую зависит от ее успехов в карьере. По мнению Ясевич развод Бузовой с Дмитрием Тарасовым был предначертан и дан Ольге, как шанс для того чтобы та смогла реализовать себя. «Пока Ольга не реализует себя в карьере, в ее личной жизни будет не все гладко», - сообщила экстрасенс. Однако Ясевич сказала что Бузова выбрала неправильный род деятельности, она считает что лучше певице заняться продюсерской деятельностью.

Ясновидящая также отметила, что брак актрисы Настасьи Самбурской будет весьма неудачным, так как она со своим избранником Андреем Дыцевичем абсолютно разные.

Дане Борисовой астролог предсказала восстановление еще в течении 10 месяцев. А также отметила, что Ксения Бородина со своим мужем станут идеальными партнерами в бизнесе в новом году, несмотря на все предрассудки.