155-килограммовая модель показалась голой после родов

Сегодня, 11:55

32-летняя американская модель Тесс Холидей исполнила просьбу многотысячной армии поклонников, публично оголившись после рождения ребенка. 155-килограммовая женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте интимные фото, моментально взорвавшие сеть.

Первым послеродовым фото Холидей стало селфи, на котором американская модель плачет. В описании к публикации мировая звезда призналась подписчикам, что устала быть матерью. Однако уже в следующем посту 155-килограммовая женщина назвала недавно накрывшую ее депрессию послеродовыми эмоциями. На смену слезам пришли интимные фотографии обнаженного тела Холидей.

В многочисленных комментариях поклонники поздравляют своего кумира с пополнением в семье, желая здоровья маме и ребенку.