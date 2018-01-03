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Елену Перминову фанаты раскритиковали за отсутствие груди

Сегодня, 11:01

Известная российская манекенщица Елена Перминова очень часто путешествует по всему миру, однако не забывает о своих поклонниках и часто в Сети публикует новые фотографии. На этот раз модель раскритиковали за нелепый внешний вид и отсутствие груди.

Неоднократно Елена Перминова подвергалась критики со стороны подписчиков на тему своего нулевого размера груди. Однако саму девушку это мало волнует. К примеру, сейчас Елена находится на отдыхе в Мексике, а в Сети публикует снимки в необычным образе. На последней фотографии на модели надеты высокие штаны и короткая кофта, которая оголяет живот.

«Хватит уже показывать нулевой размер груди», «А грудь где?», «Очень не подходит вам этот образ, акцент на груди которой нет», - писали под снимком фолловеры Перминовой.


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