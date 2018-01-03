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«Русская Ким Кардашьян» похвасталась большой грудью в облегающем платье

Сегодня, 10:17

Фотомодель Анастасия Квитко снова привлекла внимание общественности своими большими формами. На этот раз девушка подчеркнула область декольте достаточно откровенным разрезом.

Россиянка Анастасия Квитко, которая на данный момент проживает на территории США, не упускает момент продемонстрировать свою пышную фигуру. При этом талия девушки, на удивление, является очень тонкой. Квтко сделала снимок в автомобиле. Где позировала в роскошном фиолетовом длинном платье.

Мнения поклонников в комментариях разделились. Одни фанаты продолжают восхищаться необычной внешностью Анастасии, а другие называют её через чур пошлой, из-за достаточно откровенных фотосессий и нарядов.


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