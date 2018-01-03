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Алла Пугачева назвала продюсера Макса Фадеева «стареющим неудачником»

Сегодня, 10:03

В социальной сети Инстаграм Алла Пугачева назвала Макса Фадеева «стареющим неудачником». У Примадонны вырвалась эта фраза из-за критики отечественного новогоднего огонька со стороны продюсера.

Алла Пугачева написала, что Максим Фадеев ворчит, будто он стареющий неудачник. Она просит талантливого продюсера не нарекать, а идти и лично все менять, раз у него масса претензий к новогоднему огоньку на телевидении России. Также Примадонна отдельно отметила свою любовь к творчеству продюсера, скромно назвав его гением.

Макс Фадеев уже не первый раз критикует новогодние огоньки. В этот раз он считает, что обещания телевизионных боссов, как обычно, сводится только к обещаниям все изменить в этот Новый год и предоставить зрителям совершенно иную картину. Прокомментировать шоу продюсер попросил своих преданных фанатов.


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