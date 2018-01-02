Алекса стала неузнаваемой на фото после пластики

Вчера, 23:11

Певица Алекса провела очередную пластическую операцию и стала просто неузнаваемой. Новый снимок в социальной сети полностью это доказывает.

Снимок, который поклонники певицы Алексы увидели в Сети, привел к большому удивлению фолловеров. Обозреватели практически не узнали на фото своего кумира. Результатом такого изменения стал целый комплекс процедур по коррекции внешности, одним из которых стала пластическая операция. Певица Алекса в прошлом известна с шоу «Фабрика звезд». В настоящее время она там не присутствует по своим причинам, которые остались тайной для общественности.

В данный момент девушка заведует своим магазином в Москве, где и живет. Она имеет состоятельного кавалера, который содержит ее. Недавно она решила кардинально поменять свою внешность и доверилась пластическим хирургам. Как видно с фото, ей это полностью удалось. Алексу просто не узнать с первого взгляда. Это повергло поклонников в замешательство, хотя они засыпали звезду положительными отзывами и лайками.