Билан растрогал фанатов своими поздравлениями Яны Рудковской

Вчера, 22:43

Поздравление, которое было адресовано Яне Рудковской от Димы Билана в день ее рождения приятно тронуло поклонников. Письмо с теплыми словами певец сопроводил фотоснимком на своей странице в социальной сети.

В социальной сети, на персональной странице известного певца Димы Билана появилось трогательное поздравление продюсеру Яне Рудковской. Девушку исполнитель называл теплыми словами, пожелал ей счастья и всех благ на свете. Он назвал ее любимым продюсером и высказал свою симпатию, как к матери и девушке. Поклонники немедленно отреагировали на полученную запись.

За несколько часов снимок, на котором видно, как Яна Рудковская принимает поздравления в свой день рождения от Билана, набрал несколько десятков тысяч просмотров. Фанатов тронула запись и обращение самого шоумена к Рудковской. Они также начали оставлять свои комментарии и поздравлять звезду с датой ее появления на свет.