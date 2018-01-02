"А что с носом?" и "Много соляришь": Алексу после пластики не узнали поклонники

Вчера, 22:49

Александра Чвикова, известная под псевдонимом Алекса, совершенно не похожа сама на себя.

В свое время Алекса была одной из ярчайших участниц «фабрики» своего сезона. Ее роман с рэп-исполнителем Тимати еще больше добавил девушке известности. Но когда по окончании сезона «фабрики», начались гастроли выпускников, Алекса, проехала по стране с туром, записала несколько новых песен, и вдруг приняла решение уйти со сцены.

Причин для этого называлось несколько: расставание с Тимати и нежелание Алексы пересекаться с ним на концертах впоследствии, интрига между продюсерами Первого канала и Игорем Крутым, в результате которой девушка послужила просто «пешкой», и даже ее роман с новым мужчиной, из-за которого она и решила покинуть сцену.

По 2004 году поклонники помнят Алексу, как девушку с собственным образом и стилем. Но за последующие годы красавица несколько раз ложилась на операционный стол пластического хирурга, раз увеличивая губы, изменяя форму скул и внося другие изменения в свою внешность. Сейчас фанаты отмечают, что от прежнего лица девушки не осталось практически ничего. Но, не исключено, что это не последняя операция Алексы.

Бывший возлюбленный девушки, рэпер Тимати, нынче входит в команду Black Star, раскручивающую звезд до невероятных высот. Сам рэпер имеет большое влияние в отечественном шоу-бизнесе. А в личной жизни Тимати постоянные изменения - то он заводит ребенка с моделью Аленой Шишковой, то после бурного совместного проживания с нею, во время которого гражданские супруги не были верны друг другу, он «поменял» ее на другую модель - Анастасию Решетову. Последняя получила титул «Вице-мисс Россия» в 2014 году, но, как и у всех подруг Тимати, внешность Решетовой - тоже результат стараний пластических хируругов. В отличие от блондинки Шишковой, Решетова - яркая брюнетка.

Но Алена Шишкова не спешит сдавать своих позиций, ведь их с Тимати связывает дочь Алиса, ради которой пара старается поддерживать хорошие отношения. Несмотря на это, у Шишковой уже есть новый бойфренд - вратарь футбольного клуба «Динамо» Антон Шунин. У футболиста тоже есть ребенок от первого брака.

Мама Тимати имеет массу подписчиков в Instagram, и она не преминула поделиться с ними новостью о том, что ей наконец удалось осуществить свою мечту и сыграть на театральной сцене в одной из детских постановок вместе со своей внучкой Алисой - дочерью Тимати. Рэпер поддерживал своих дорогих дам за кулисами.