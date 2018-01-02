"Зоофилия" и "прикуривание возле Вечного огня": Собчак удалила видео с танцами возле храма

Вчера, 19:36

Кандидат в президенты Ксения Собчак удалила скандальное видео с танцами у православного храма со своим участием, мужа, актёра Максима Виторгана, и ещё одного неизвестного, размахивающего бутылкой шампанского. Ролик был подписан с намёком, что политик сравнивает это с поступком группы Pussy Riot, хоть и признаёт, что это было несколько не так.

Несмотря на удаление материалов, многие интернет-пользователи успели сохранить себе скандальное видео либо перенести на другие ресурсы. В РПЦ назвали поступок Ксении Собчак «выходкой», однако в остальном воздержались от комментариев. Пользователи сети возмутились тому, что сделала кандидат в президенты, ставя под сомнение её умение показывать свою позицию культурным способом и интересуясь, скоро ли пойдут слухи об участии политика в актах зоофилии, подобно тому, что говорили об актёре Алексее Панине. Поведение Ксении Собчак было признано «омерзительным» и не достойным, как для возможного руководителя страны.

Далее кандидат в президенты выставила новый ролик, в котором уже не танцевала, а прошлась по Большому Москворецкому мосту под красивую, трогательную музыку, общаясь с людьми. В подписи к видео Ксения Собчак посетовала, что так мало помнят о Борисе Немцове, а также сокрушалась, почему до сих пор не переименуют данное сооружение в связи с таким событием. Напомним, 27 февраля 2015 года Немцова застрелили именно на Большом Москворецком мосту, и некоторые соратники стали предлагать называть его теперь в честь деятеля, однако официально разрешения на это не дали.

Многие подписчики в комментариях к данной записи стали спорить о личности самого покойного политика – хорошо он поступал или плохо. Некоторые поддержали Ксению Собчак, похвалив за такое отношение к Борису Немцову. Однако большинство возмутил и этот ролик. Подписчики предложили, если Ксения Собчак действительно сочувствует покойному Немцову, не делать это в социальных сетях так, как будто это нарочито и «для хайпа».

«Пиар на крови, честно, противно» - написал один комментатор. Некоторые поинтересовались, а что же будет дальше – не станет ли Ксения Собчак «прикуривать от Вечного огня и рекламировать покемонов». Люди подчёркивали, что этим кандидат в президенты отвращает от себя людей, а также сводит на нет работу своих политтехнологов и всю предвыборную кампанию.

Один подписчик в шутку предложил Ксении Собчак вместо рассуждений о Борисе Немцовом станцевать возле мусульманской мечети. По мнению комментаторов, кандидат в президенты стала «фриком и клоуном», и после таких выходок они не могут ждать от неё что-то хорошее.