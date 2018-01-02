Ирена Понарошку неожиданно встретила год собаки с собакой

Вчера, 18:02

Популярная ведущая телевидения Ирена Понарошку внезапно нашла себе друга, с которым встретила год жёлтой собаки. Им стала собака её друзей.





Нежданный гость нарушил планы телезвезды и составил ей компанию в одинокую новогоднюю ночь. Фото с компаньоном Ирена выложила в свой Instagram. Ранее девушка писала, что в силу обстоятельств 2018 год она не сможет встретить с сыном и супругом, поэтому проведёт его в одиночестве. Но её друзья решили всё по-своему. Они на время оставили Понарошку своего питомца. Кстати, как стало известно журналистам «ВистаНьюс», это первый опыт Ирены по самостоятельному уходу за псом.



Девушка пошутила, что друзья могли оставить животное Алексею Панину, но раз выбрали её, значит, это знак. «Я оценила юмор Небесной Канцелярии», - пишет телеведущая. Своим поклонникам она пожелала побольше неожиданных поворотов в их жизнях. И среди них оказалось много людей, встретивших праздник в одиночестве или с собаками – об этом они рассказали, чтобы Понарошку не было грустно.