Верка Сердючка против запрета в Украине российских фильмов

Вчера, 17:59

Верка Сердючка категорически против запрета показа в Украине российских фильмов. Андрей Данилко считает это глупостью.

Андрей Данилко, более известный по своему сценическому образу, как Верка Сердючка, высказался против запрета проката в Украине фильмов российского производства.

Такое мнение он сообщил во время передачи, когда у певца брал интервью Дмитрий Гордон. Он называет подобные запретительные меры «такой глупостью».

Он сообщил, чтобы посмотреть «Ликвидацию» ему не понадобилось значительных усилий. Он пожелал украинскому руководству от кинематографии направить усилия на производство своих качественных лент, а не заниматься блокированием продукции конкурентов из-за рубежа.

Помимо того, Сердючка отметила плохое отношение к тому, что сейчас запрещён доступ на украинскую территорию многим музыкантам и актёрам РФ. Данилко сказал, ему непонятны критерии наложения подобных запретов и занесений в «чёрные списки».

Данилко достаточно последователен в своих высказываниях. Ранее певец недоумевал, почему в Украине хотят лишать лицензий собственных артистов, выступивших в РФ.

У страны, по его мнению, есть гораздо более насущные проблемы, в сравнении с гастролями артистов, вынужденных кормить себя, свои семьи и коллективы, как только они могут.

Каждый занят поиском работы в «прекрасных условиях», созданных в Украине, завершил интервью Данилко.