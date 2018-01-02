Невеста Тарасова модель Анастасия Костенко беременна

Вчера, 17:30

Модель Анастасия Костенко, считающаяся невестой Дмитрия Тарасова, видимо, беременна. Такое предположение сделал ряд СМИ, освещающих мир шоу-бизнеса.

Дмитрий Тарасов, выступающий за московский «Локомотив», по мнению его поклонников в скором времени женится на Анастасии Костенко. Предположительной причиной этого, полагают фанаты футболиста, является беременность его подруги.

Модель уже рассказала 22 декабря о помолвке с Тарасовым. В доказательство данному факту, она показала колечко, которое стала носить на безымянном пальце.

Фолловеры этой пары, рассмотревшие её фотографии с последнего отдыха, полагают, спешка со свадьбой не случайна. Им показалось, что животик Анастасии на снимках приобрёл заметно округлившуюся форму.

Дмитрий был женат уже два раза. От первого брака у него есть дочь Ангелина.