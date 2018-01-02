«Срочно надо похудеть»: Филиппа Киркорова раскритиковали за лишний вес

Вчера, 17:04

Филипп Киркоров после гастрольного тура решил провести время со своими детьми. Артист отправился с Аллой-Викторией и Мартином на отдых в солнечный американский город Майями.

Российский артист Филипп Киркоров решил отдохнуть на берегу Атлантического океана и показать детям Майями. Ранее журналисты сообщили, что у Киркорова там расположен собственный особняк. В своем микроблоге Киркоров поделился первыми впечатлениями от отдыха. Однако поклонники заметили, что артист уже успел набрать лишний вес, за это и стали критиковать артиста.

«Как Филипп поправился», «Филипп, срочно надо похудеть», «Вам так не идёт живот большой», «Какой он страшный стал и потолстел», «Что-то Филипп сильно поправился», - комментировали снимок интернет-пользователи.