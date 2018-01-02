Платье-космос: Кудрявцева вышла в свет в "голом" наряде

Вчера, 17:28

Слишком уж откровенный наряд ведущей вызвал шквал критики.

Одним из главных событий в мире отечественной музыки, уже по традиции, стал отчетный концерт «Песня года». Ведущими мероприятия стали певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева, которые не так давно были одной из ярких пар российского шоу-бизнеса. 46-летняя Лера славится своей любовью к необыкновенным нарядам, которые она всегда тщательно выбирает. Как правило, платья экстравагантной ведущей потом становятся предметом обсуждения общественности.

На этот раз Кудрявцева предстала в ослепительно белом платье в пол, с так называемым «голым» верхом. Прозрачная часть платья до пояса выполнена из телесной ткани и расшита причудливым узором из страз. В Сети, как водится, начались бурные дебаты, вызванные столь смелым нарядом. Одни зрители сочли, что Лера чересчур откровенно выставила напоказ собственное тело, а поклонники Кудрявцевой ответили, что ведущая выглядит шикарно, особенно для своих лет, и пожелали всем злопыхателям иметь возможность в ее возрасте выглядеть хотя бы на сотую долю так сногсшибательно.

В вышедшей накануне Нового года программе «Секрет на миллион», которую ведет Кудрявцева, героиней очередного выпуска стала она сама. Лера откровенно рассказала зрителям о перипетиях своей судьбы. О том, как по молодости «выскочила» замуж в 18 лет за одного из музыкантов популярного тогда «Ласкового мая». Но сказки «про Золушку» не случилось - молодой супруг настоял, чтобы забеременевшая Валерия родила ребенка. В тот момент она жила у мужа в Подмосковье, где, по словам ведущей, у нее не было ничего своего. А тут еще обнаружилась любовница мужа, лично пришедшая к Валерии. Встретив ее позже со своим мужем, Кудрявцева окончательно убедилась во всем и переехала к сестре.

Более десяти лет потом Лера не решалась доверять мужчинам настолько, чтобы выйти замуж снова. Но в 2004 году она стала супругой некоего афериста, взявшего в долг у ее родственников 300 тысяч долларов и исчезнувшего с этими деньгами. Впоследствии у Кудрявцевой было немало романов, за одним из которых (с Сергеем Лазаревым) наблюдала вся страна, но еще раз пойти в ЗАГС ведущая решилась только в 2013 году с хоккеистом Сергеем Макаровым. Лера очень позитивно отзывается о своем муже, несмотря на значительную разницу в возрасте - молодой муж очень заботлив и добр, и старается оберегать ее от всяческих неприятностей.