Вчера, 16:57

Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву обвинили в плагиате. Новая песня исполнительницы «Я летала» очень похожа на композицию «Придуманная любовь», спетую Игорем Сарухановым.

Дабы разобраться в возникшей ситуации, Алла Пугачева позвонила поэту Александру Вулых, первым обвинившему ее в плагиате. По словам Примадонны, о схожести ее новой композиции «Я летала» с песней Игоря Саруханова она узнала из интервью самого Вулых. Согласно мнению поэта, Пугачева не виновата в разгоревшемся скандале, так как она могла действительно не догадываться о существовании практически аналогичной композиции. Главным виновником разговоров о плагиате Примадонны Вулых назвал композитора, осознано пошедшего на обман.

После беседы с Пугачевой поэт удалил запись в своем Facebook-аккаунте, в которой он сравнивал 2 песни. Также Вулых заявил о нежелании продолжать раздувать скандал из сложившейся ситуации.