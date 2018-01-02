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Аллу Пугачеву обвинили в плагиате

Вчера, 16:57

Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву обвинили в плагиате. Новая песня исполнительницы «Я летала» очень похожа на композицию «Придуманная любовь», спетую Игорем Сарухановым.

Дабы разобраться в возникшей ситуации, Алла Пугачева позвонила поэту Александру Вулых, первым обвинившему ее в плагиате. По словам Примадонны, о схожести ее новой композиции «Я летала» с песней Игоря Саруханова она узнала из интервью самого Вулых. Согласно мнению поэта, Пугачева не виновата в разгоревшемся скандале, так как она могла действительно не догадываться о существовании практически аналогичной композиции. Главным виновником разговоров о плагиате Примадонны Вулых назвал композитора, осознано пошедшего на обман.

После беседы с Пугачевой поэт удалил запись в своем Facebook-аккаунте, в которой он сравнивал 2 песни. Также Вулых заявил о нежелании продолжать раздувать скандал из сложившейся ситуации.


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