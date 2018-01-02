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На песню Бузовой «Мало половин» вышла кавер-версия в исполнении «Хлеб»

Сегодня, 14:52

Творчество Ольги Бузовой не оставляет равнодушным никого. Группа «Хлеб» выпустила кавер-версию на ее песню «Мало половин».

Творчество начинающей певицы и экс-участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой очень неоднозначно – у многих оно вызывает положительные эмоции, а у кого-то только негатив. Так, участники группы «Хлеб» решили перепеть ее композицию «Мало половин», которая является одной из самых узнаваемых, и выпустить на нее кавер-версию.

Презентовали музыканты свое творение 31 декабря прошлого года в интернете во время новогоднего шоу «Big Russian Boss». В сети уже пошел резонанс данного события, многие пользователи отметили, что исполнение песни группой «Хлеб» более энергичное и танцевальное. Режиссером клипа стал Дмитрий Фадеев, операторскую работу выполнил Евгений Быстров. Основной темой клипа стал слэм, герои ролика плавали на байдарках. По задумке режиссера в клипе раскрываются все подробности отношений между мужчиной и женщиной.


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