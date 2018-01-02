Екатерина Варнава похвасталась обнаженным фото

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Екатерина Варнава, звезда Comedy Woman, похвасталась перед фанатами обнаженным фото. Снимок был опубликован в соцсети Instagram и набрал более 121 тысячи лайков.

Первого января 2018 года на личной странице Екатерины Варнавы в Instagram появился откровенный снимок. На нем знаменитость выступает обнаженной, закутанной в одеяле. Фотографию сопровождал комментарий «Первый раз за весь день встать с кровати, дойти до холодильника и схомячить что-нить...с ветродуем и Величко».

Поклонники сразу оценили прелести своего кумира, ведь талия Варнавы действительно имеет завидные изгибы, а стройные длинные ноги и вовсе являются предметом зависти. В результате звезда экрана получила массу лестных комплиментов, не забыв поздравить ее с наступившим Новым годом. Откровенный снимок позволил юзерам предположить, что Екатерина ночью кушает исключительно в обнаженном виде.