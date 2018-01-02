Дочь Трампа Тиффани стала звездой вечеринки Playboy

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Эпатажную и эффектную вечеринку организовал наследник империи умершего Хью Хефнера Купер. Звездой вечеринки Playboy стала дочка Дональда Трампа Тиффани. По мнению экспертов шоу-бизнеса, у Купера и Тиффани многообещающий роман.

Стало известно, что на ежегодной вечеринке Playboy в этом году стала изюминкой дочь президента США Тифани Трамп. Молодую девушку заметили папарацци в компании наследника империи Хефнера – Купера.

Согласно фото с мероприятия, у Купера и Тиффани многообещающий роман. Основанием для более близкого контакта двух звездных наследников стало предложение для Тиффани сняться для обложки издания Playboy. Ответа девушка пока официально не дала.