Участницы «Дом-2» потратили на празднование Нового года 100 тысяч рублей

Сегодня, 12:40

Девушки из скандально известной телестройки «Дом-2» сообщили, сколько им пришлось вложить средств на шикарное празднование Нового года. Сумма достигает до 100 тысяч рублей.

Марина Африкантова в своем микроблоге рассказала, что праздновать Новый год отправилась заграницу, поэтому праздник получился не из дешевых. Девушка рассказала, что подарок её возлюбленному Роману обошелся в 15 тысяч рублей, а её платье стоило 20 тысяч рублей. Всего Африкантова потратила 100 тысяч рублей. Ещё дороже оказался Новый год у Лизы Триандафилиди, девушка потратила 105 тысяч рублей.

Лилия Четрару отпраздновала скромнее, девушка потратилась только на подарки молодому человеку и маме, а потому её Новый год обошелся в 42 800 рублей.