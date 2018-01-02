«Боже, какие красавчики!»: Мокрые Бекхэмы покорили Сеть

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Звезда футбола, а теперь успешный бизнесмен Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию со своими сыновьями, которая буквально покорила интернет-пользователей. Об этом проинформировал портал «ВладТайм».

Поклонников очень порадовал новый снимок Дэвида Бекхэма, где футболист и его повзрослевшие сыновья стоят в воде. В комментариях фолловеры предположили, что звездное семейство отдыхает в Таиланде. Менее чем за сутки фотография набрала более 2,5 миллионов отметок «Мне нравится».

Также фанаты отметили, что сыновья очень похожи на своего отца и также выросли спортивными парнями. При этом Ромео, Бруклин и Круз Бекхэмы не стремятся профессионально заниматься футболом.