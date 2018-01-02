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Сергей Жигунов сегодня отмечает 55-летний юбилей

Сегодня, 09:31

Сегодня отмечает свой юбилей известный и популярный продюсер, актер Сергей Жигунов. На пике популярности он совершил огромную ошибку. Об этом и жалеет юбиляр в свои 55 лет. 2 декабря отмечает день рождения известный актер российского кино и театра – Сергей Жигунов.

Родился будущий гений в Ростове-на-Дону в семье актеров, и знал уже с детства, какую профессию получит в будущем. По окончанию Театрального училища имени Бориса Щукина, карьера Жигунова пошла вверх и его стали приглашать на главные роли, после «Гардемарины, вперёд!». Актер Жигунов не жалеет ни о чем из своей жизни, как артиста.

Однако у него есть моральный долг перед своей женой Верой Новиковой. Женщина стала путеводительной звездой для Жигунова, однако он ее предал после съемок ситкома «Моя прекрасная няня». Увлекшись карьеристкой Заворотнюк, официально разорвал отношения с Новиковой в 2007 году. Однако понял и признал свои ошибки Жигунов, вновь восстановил отношения с Верой. На сегодняшний день, отмечая юбилей, Жигунов жалеет лишь о своем предательстве.


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