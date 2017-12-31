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«Не жадный» Николай Басков и брачный контракт: Артист готов к свадьбе с Викторией Лопыревой

Вчера, 15:30

Николай Басков больше не доверяет чувству «любовь» и составил для невесты Виктории Лопыревой суровый брачный контракт. Об этом певец рассказал в гостях у Леры Кудрявцевой.

Личная жизнь золотого голоса российской эстрады складывалась по-разному и преподносила ему строгие уроки. Николай Басков решил больше не теряться в амурных делах, а руководствоваться холодным расчётом и своими правами. На днях стало известно, что «натуральный блондин» подготовил для своей невесты модели Виктории Лопыревой серьёзный брачный контракт.

Находясь в гостях на телешоу у Леры Кудрявцевой, тенор России рассказал, что всем рекомендует подходить к заключению брака серьёзно и обезопасить себя и любимого человека от возможных жизненных форс-мажоров. В программе «Секрет на миллион» певец подчеркнул, что составление официальной бумаги ни в коем случае не говорит о его «жадности», а подчёркивает прагматичность и будущие перспективы.

Николай Басков уверил телезрителей и ведущую Кудрявцеву в том, что его избранница человек адекватный и «пойдёт на это, так как это выгодно им обоим». Также в прямом эфире певец отметил, что если вдруг элегантной блондинке нужна будет юридическая помощь и поддержка, то он непременно порекомендует ей своего юриста.

Известно, что свадьба «натурального блондина» Баскова и модели Виктории Лопыревой должна была состояться 5 октября уходящего года, однако торжество отменили. Причины, по которым это произошло, до конца не понятны. Звёзды сослались на жизненные обстоятельства.

Поклонники пары с недавнего момента начали подозревать кумиров в том, что свадьба была тайной и уже состоялась. На эту мысль их подтолкнула публикация Николая Баскова в Instagram. Певец опубликовал фото для обложки модного журнала, на которой он с Викторией специально позируют. Подписал снимок артист достаточно загадочно, отметив, что поздравляет всех с Новым годом и позже расскажет поклонникам о тайной свадьбе.

Горький опыт преподнесли Николаю Баскову отношения с Еленой Шпигель, первой женой артиста. Супруги расстались, как отмечает певец, «по контракту». Ему отдали свободу и творчество, а всё остальное, даже сына, забрали. Известно, что тенор не видел своего ребёнка уже 10 лет. Сам «натуральный блондин» отмечает, что видит наследника только по телевизору, когда там показывают его бывшую.


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