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27-летняя Дженнифер Лоуренс показала обвисшую грудь

Сегодня, 12:43

Звезда саги «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс обнажилась перед Новым годом. Она показала снимок, сделанный без лифчика, а поклонники сразу же раскритиковали её грудь.

Лоуренс известна благодаря своей роли в фильме «Голодные игры». Там, борясь за выживание, ей приходилось сталкиваться с большими трудностями. Накануне она опубликовала снимок в маечке, но без лифчика. Поклонников это насторожило. Они акцентировали внимание на том, что грудь у Лоуренс выглядит обвисшей и не соответствует возрасту актрисы.

Сейчас ей 27 лет, но некоторые таблоиды уже заявили, что она выглядит на все 40. Поклонники посоветовали Лоуренс погрузиться в семью, забыв о работе. Многие считают, что именно из-за плотного рабочего графика актриса не высыпается, что сказывается на её здоровье и внешнем виде.


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