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Гаянэ Багдасарян продолжает волновать своих поклонников

Вчера, 19:00

Гаянэ Багдасарян продолжает волновать своих поклонников. Московская модель поделилась откровенными фото.

Московская модель Гаянэ Багдасарян известна пользователям как участница шоу «Инстаграммщицы». Девушка не устает удивлять поклонников различными откровенными фото. Сегодня, 31 декабря, она разместила на своей страничке в социальной сети Instagram снимки со своего отдыха в Таиланде.

Поклонникам очень понравились фотографии Багдасарян в откровенном бикини во время занятий йогой. Сама модель рассказала, что это место просто божественно, оно очень располагает к медитации. Поклонники модели в комментариях засыпали знаменитость комплиментами и поздравили с наступающими праздниками.

В кадре Багдасарян стоит на одной ноге и поднимает руки высоко в небо, такая поза выглядит очень сексуально. Известно, что только за один час такой снимок набрал более трех тысяч лайков.

Напомним, что ранее модель побаловала своих поклонников снимком своих обнаженных ягодиц. Он произвел фурор в сети, поклонники засыпали ее комплиментами и сообщили, что тело звезды идеально во всех местах.


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