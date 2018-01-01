VistaNews.ru


Ирина Безрукова подверглась критике фанатов за яркий макияж

Вчера, 16:00

Актриса Ирина Безрукова подверглась критике от своих фанатов за чрезмерно яркий макияж. Она выполнила его в стиле, напоминающем «панду», и разместила в аккаунте в Instagram.

В тексте к фото Безрукова сообщила для фолловеров о полученном опыте, когда она была ведущей на лекции Литвина, посвящённой вопросам гравитации.

С её слов, всё это 4-часовое мероприятие пролетело для неё совершенно незаметно. Также женщиной было отмечено, что она очень благодарна визажистам за созданный персонально для неё макияж.

Поклонники в комментариях обратили внимание актрисы на то, что, по их мнению, количество косметики на её лице «зашкаливает». Они полагают, их любимицу старит выбранный ею образ, который дополняется синим приталенным платьем.

Видимо, думают они, данным макияжем Безрукова хотела подчеркнуть, насколько выразительны её глаза, но «переборщила», как с употреблением чёрных теней, так и карандаша.

Помимо того, отмечается превосходство естественной красоты над искусственной. Следовательно, вряд ли стоит пользоваться услугами псевдоспециалистов.

В то же время есть и те, которые защищают свою любимицу. Они выступают с утверждениями, что подобный образ является всего лишь сценическим. Фотография уже набрала больше 5 тысяч «лайков».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.