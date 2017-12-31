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Эрнст может оставить«Новогодний огонек» без «пенсионеров»

Сегодня, 12:14

Пользователи социальных сетей обратились к Константину Эрнсту с петицией. Суть в том, что россиянам уже надоели «пенсионеры» в эфире «Новогоднего огонька». «Убрать» просят: Пугачеву, Варум, Агутина, Ротару, Леонтьева и др.

Стало известно, что телезрители Первого канала протестуют против звездного бомонда старшего возраста. Дело в том, что Константину Эрнсту предлагают заменить состав артистов, которые будут встречать Новый год с россиянами. Под «санкции» общественности попали многие заслуженные артисты. Среди которых такие имена, как Алла Пугачева, София Ротару, Леонид Агутин, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум и другие.

Однако в ответ на петицию Эрнст не изменил состав звездного бомонда. В ночь на 1 января на Первом зрители увидят Аллу Борисовну и других «пенсионеров».


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