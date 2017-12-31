Стал известен пол будущего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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Экстрасенс из Австралии, который известен тем, что его предсказания сбиваются, рассказал о поле третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Также ясновидящий сообщил, каким видит будущее принца Гарри и Меган Маркл.

Предсказатель Кэрри Эрвин рассказал, что королевская семья готовиться к появлению третьего малыша уже в 2018 году. При этом принц Уильяма и Кейт Миддлтон не сообщают журналистам, кто у них родится. Эрвин говорит, что видит девочку, которую назовут в честь матери Уильяма и Гарри принцессы Дианы.

Также экстрасенс упомянул и судьбу принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы. По мнению, Кэрри Эрвина, их союз долго не продержится и возлюбленные расстанутся.