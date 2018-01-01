Родственники Омарова не принимают его супругу Ксению Бородину

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Родственники Курбана Омарова не принимают его супругу, ведущую телестройки Ксению Бородину. На последнем семейном событии, не оказалось никого из его близких.

Недавно в Сети начали ходить слухи о том, что дагестанские родственники Курбана Омарова негавтивно воспринимают его брак с Ксенией Бородиной. По всей видимости, информация подтвердилась. Совсем недавно они с супругой отмечали 2-летие дочери Теоны. Как оказалось, на торжественном и масштабном мероприятии не оказалось никого из членов семьи Омарова, что и стало подтверждением вышеуказанным догадкам. В свою очередь, один из приближённых к семье Курбана рассказал, что Бородину не принимает вся дагестанская семья. С его слов, она абсолютно не справляется со своими обязанностями по дому. Возможно, это связано с её карьерой в шоубизе. Вдобавок, родственников смущает активная деятельность девушки в социальных сетях. Бородина постоянно выставляет свою личную жизнь напоказ общественности, что для дагестанцев является неприемлемым.